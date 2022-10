Roma, la foto del sindaco Gualtieri con il boss di Ostia (a sua insaputa)

Roberto De Santis, 63 anni, detto Nasca, è un boss del litorale romano. Condannato per aver gambizzato il 20 settembre 2017 Vito Triassi. Proprio lui ha partecipato a un comizio dell’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Ostia il 29 agosto 2021. L’edizione romana di Repubblica racconta che nell’occasione è salito sul palco e ha fatto domande. Alla fine si è trovato ritratto in uno scatto pubblicato dallo stesso primo cittadino sui social network. De Santis è stato arrestato il 27 febbraio scorso insieme a Paolo Papagni, leader dei balneari di Ostia. Con l’accusa di aver tentato un’estorsione nei confronti dell’imprenditrice Barbara Mezzaroma.

Il suo curriculum criminale racconta di alleanze con i Senesi per il controllo di Ostia. Ma anche della scarsa considerazione nei confronti degli emergenti come i Fasciani e gli Spada. Nelle intercettazioni delle indagini Papagni gli attribuisce conoscenze nel mondo politico e legami con i servizi segreti. Il quotidiano specifica che il suo braccio destro, per renderlo presentabile a Mezzaroma, gli aveva spiegato che Nasca «era intervenuto – si legge nell’ordinanza – ad un comizio del candidato sindaco Gualtieri che si era tenuto ad Ostia nel corso del quale era salito sul palco per rivolgere alcune domande sul programma elettorale al futuro sindaco».

