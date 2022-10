La sveglia reale di Carlo III: che cosa prevede il protocollo ogni mattina – Il video

Da oggi 26 ottobre il sovrano britannico ha iniziato la giornata con le note suonate dal Royal Regiment of Scotland, mantenendo viva una tradizione lunga quasi due secoli

Una sveglia forse folkloristica ma di sicura efficace. Oggi Re Carlo III ha avuto la sua prima sveglia mattutina al suono di una cornamusa scozzese. Si tratta di una vecchia tradizione della royal family inglese, introdotta dalla regina Vittoria quasi due secoli fa e, da allora, osservata da tutti i monarchi britannici durante i pernottamenti a Londra. Neanche Carlo ha voluto interrompere la tradizione e oggi ha iniziato la giornata sulle note del maggiore Paul Burns, musicante ufficiale del Royal Regiment of Scotland. Nel video, diffuso dall’account social della famiglia reale, si vede Burns aggirarsi a passo di marcia con il kilt nei giardini di Clarence House, la residenza londinese dove l’ex principe di Galles vive insieme alla consorte Camilla. La sveglia in realtà è soprattutto simbolica. La cerimonia con la cornamusa, infatti, si ripete ogni mattina alle 9, a prescindere dall’orario effettivo in cui si sveglia il monarca.

