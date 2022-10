Il messaggio di Putin a Baku: «La Russia vuole sforzarsi per uno spazio di pace nell’Eurasia»

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha inviato un messaggio al Forum Economico Eurasiatico in corso a Baku in Azerbaigian nel quale sostiene di voler fare sforzi per la pace nell’area. «Nei quindici anni della sua storia il Forum si è conquistato un grandissimo rispetto», ha detto Putin. «Questo dialogo è molto importante in questo momento in cui il mondo sta subendo grandi trasformazioni. La Russia vuole fare immani sforzi per realizzare uno spazio di pace e prosperità nell’area dell’Eurasia». Secondo lo Zar la comunicazione tra politici, dirigenti di grandi aziende, accademici, esperti e giornalisti al forum «è particolarmente rilevante oggi, poiché il mondo sta attraversando un’epoca di trasformazioni rivoluzionarie e di creazione di un ordine mondiale multipolare equo». E la discussione sugli eventi globali ed eurasiatici «consentirà non solo di sperimentare appieno le realtà di oggi, ma anche di guardare al futuro, di fissare gli obiettivi e di definire le prospettive per la costruzione di un nuovo modello equilibrato e paritario di relazioni tra gli Stati e le varie associazioni di integrazione nella Grande Eurasia».

