Magnate thailandese transgender compra il concorso Miss Universo per 20 milioni di dollari

La magnate dei media thailandesi Anne Jakapong Jakrajutatip ha comprato Miss universo per 20 milioni di dollari. Donna transgender e multimilionaria, è l’amministratrice delegata della Jkn Gobal Group, gruppo che realizza e distribuisce programmi televisivi e mediali con sede in Thailandia, e ora prima donna proprietaria di Miss universo. Una scelta che punta molto sull’acquisizione del concorso di bellezza internazionale che si tiene ogni anno, da ormai 71 anni, e che viene trasmesso in 165 Paesi. A darne notizia è la Cnn. Tra i 1996 e il 2002, l’Organizzazione Miss Universo è stata anche guidata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. «Cerchiamo non solo di continuare l’eredità di fornire una piattaforma a persone appassionate di background, culture e tradizioni diverse, ma anche di far evolvere il marchio per la prossima generazione», ha detto la magnate. La Jkn Gobal Group ha annunciato che prevede di espandersi anche in Asia e che cercherà di rispondere alla crescente domanda pubblica di una maggiore inclusività e diversità. Percorso che aveva già avviato negli ultimi anni: nel 2012 avevano tolto il divieto di partecipazione delle persone transgender al concorso di bellezza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: