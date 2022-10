Facciamo chiarezza sulle immagini diffuse contro gli anti abortisti

«Gli embrioni fino all’ottava settimana di gravidanza» titolava un articolo de Il Post del 26 ottobre 2022, un titolo modificato il giorno dopo in «Le dimensioni di ciò che viene espulso da un utero con un aborto, entro 9 settimane di gravidanza». L’articolo mostra alcune fotografie pubblicate dal MYA Network, una rete di attivisti, medici e pazienti che trattano il tema dell’aborto negli Stati Uniti, condivise anche da The Vision riportando come descrizione «cosa viene realmente espulso in un aborto entro le prime 10 settimane». L’obiettivo è quello di contestare quanto raccontato dagli anti-abortisti, ma c’è stata molta confusione a riguardo ottenendo di conseguenza numerose critiche.

Ecco l’articolo de Il Post nella versione del 26 ottobre:

Ecco la versione successiva, modificata con la seguente precisazione a inizio articolo:

Mentre la testata Il Post ha precisato e modificato il proprio titolo al fine di evitare incomprensioni, le immagini pubblicate da MYA Network sono state presentate in altro modo da The Vision:

All’interno del post Instagram di The Vision leggiamo:

Un post, quello pubblicato su Instagram da The Vision, contestato anche da medici e ginecologi pro-aborto:

Queste foto non rappresentano embrioni! Non fate disinformazione, non è corretto! A 9 settimane un embrione si muove, a 10 ha gambe e braccia. A 13 settimane con l’interosuzione si tira già dall’utero a pezzetti. L’interruzione di gravidanza è una legge giusta, che non va toccata e un diritto delle donne che devono essere però informare in maniera corretta e coerente e non raccontando balle!

Le contestazioni a The Vision potrebbero derivare da questa descrizione: «tessuti fetali espulsi durante l’aborto se effettuato nelle prime dieci settimane, ripuliti dal sangue».

La testata Il Post aveva inizialmente citato nel titolo «gli embrioni», mentre nella descrizione delle immagini parlava di «camere gestazionali, cioè le strutture in cui si sviluppano gli embrioni e, dalla nona settimana di gravidanza, i feti». Che cos’è una camera gestazionale? Secondo la descrizione fornita dal sito di Humanitas, è proprio la «struttura che si sviluppa nelle prime fasi della gravidanza contenendo un embrione». Vi proponiamo una descrizione fornita da un articolo di UPPA:

C’è un altro termine, quello del “sacco vitellino”, così descritto:

Il periodo considerato è quello delle prime 10 settimane, come descritto dai media che stanno diffondendo le immagini di MYA Network, quando si dovrebbe parlare di embrione e non di feto.

La fonte risulta essere il sito del MYA Network, il quale riporta la seguente descrizione della pubblicazione delle foto:

Here are photos of that tissue from 5-9 week pregnancies. This is called the gestational sac, and it’s like the “house” for the pregnancy. Inside this sac there are cells that have the potential to become a fetus but there is no visible embryo at this stage.

We rinsed off the blood and menstrual lining (decidua) for these photographs.