Alto Adige, morto in un incidente sul Monte Magro il giovane alpinista Jonas Hainz

Tragedia della montagna nella valle di Anterselva. Jonas Hainz, 26enne alpinista esperto e unità del soccorso alpino, è morto in un tragico indicente in montagna mentre era impegnato in una scalata in solitaria verso la cima del Monte Magro, nel parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, in Trentino-Alto Adige. Il corpo del giovane è stato recuperato dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme ieri, 29 ottobre, per il mancato rientro a casa del giovane. Sul posto il Soccorso alpino che, insieme all’elicottero dell’Aiut Alpin ha effettuato un volo di ricognizione e ha avvistato il corpo del ragazzo, senza poterlo però portare a valle. La salma è stata recuperata questa mattina a 2.400 metri di altezza da un Pelikan 2. Hainz, secondo le prime ricostruzioni, stava svolgendo una scalata in solitaria e si presume sia inciampato e successivamente caduto. Profondo cordoglio è stato espresso sui social dal Soccorso alpino di Brunico, di cui Jonas Hainz faceva parte: «Purtroppo salutiamo il nostro compagno di soccorso in montagna e amico Jonas Hainz, morto ieri durante l’esercizio della sua passione al Magerstein Südkante. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Un ultimo recupero di montagna Joni, ci mancherai tu e il tuo modo felice!»

