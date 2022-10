Rave di Modena, la polizia tenta ancora la trattativa con gli organizzatori: 100 agenti pronti allo sgombero

Starebbero per partire le operazioni di sgombero dell’area in cui si stava svolgendo il rave party nel Modenese, secondo l’edizione bolognese di Repubblica che cita fonti di polizia. Era stato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ad anticipare ieri di aver dato mandato al prefetto di Modena e e al capo della Polizia di «adottare, raccordandosi con l’autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto». Secondo l’agenzia Ansa, ancora questa mattina è andata avanti la trattativa tra polizia e organizzatori, iniziata ormai dallo scorso sabato in via Marino. Dalla notte tra sabato e domenica erano state chiuse le uscite autostradali, in particolare Modena Nord, mentre da oltre 24 ore fuori dal capannone che ospiterebbe circa 3.500 persone sono schierati un centinaio carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e unità antisommossa della polizia con blindati in continuo aumento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: