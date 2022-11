TikTok down in tutto il mondo: ecco cosa sta succedendo

Anche TikTok crolla. Secondo Downdetector.it, il sito che monitora le anomalie della rete e segnala il progressivo aumento delle segnalazioni dei problemi, indica problemi sulla piattaforma social a partire dalle 18.30 (ora italiana) circa. Ma il disservizio non riguarda solo l’Italia, bensì anche altri Paesi europei, così come Stati Uniti. In particolare, gli utenti stanno riscontrando problemi di caricamento dell’app, di errori nella connessione a Internet o errori d’accesso e gestione del proprio account. Al momento da parte di TikTok non c’è stata ancora nessuna comunicazione in merito al problema, o comunque una risposta agli innumerevoli utenti che stanno richiedendo spiegazioni per il disservizio sui social. Questo in particolare su Twitter, deve spopola l’hashtag #tiktokdown, con le richieste degli utenti di informazioni sul malfunzionamento della piattaforma.

DOWNDETECTOR | Segnalazioni degli utenti down TikTok, 4 novembre 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: