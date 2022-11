Cesena, bambino di 7 anni morto investito da un autobus mentre era in bici con il padre

Un bambino di sette anni è morto a Cesena, dopo essere stato investito da un autobus. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 7 novembre, lungo via Cervese, all’altezza della frazione cesenate di Sant’Egidio. Secondo le prime ricostruzioni il bambino era seduto sul seggiolino posteriore della bicicletta condotta dal padre, che stava percorrendo una pista ciclabile. A un tratto, la bici si sarebbe inclinata e il bambino sarebbe caduto finendo sulla carreggiata, dove stava sopraggiungendo un autobus di linea che non ha fatto in tempo a evitare il bambino. Nonostante gli immediati soccorsi dei medici e degli operatori sanitari, non c’è stato nulla da fare. Allo stesso tempo, il padre e il fratello maggiore del bambino – che si trovava su una bici a fianco di quella del padre – sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini in stato di shock. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso. Nel frattempo, via Cervese è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato lungo le altre strade della zona.

