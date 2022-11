«Siamo su un’autostrada per l’inferno climatico». L’appello di Guterres (Onu) alla Cop27 – Il video

«Il tempo stringe, siamo in lotta per la nostra vita e stiamo perdendo. Le emissioni di gas serra continuano a crescere, le temperature globali continuano ad aumentare e il nostro pianeta si sta avvicinando rapidamente a punti critici che renderanno il caos climatico irreversibile. Siamo su un’autostrada per l’inferno climatico con il piede ancora sull’acceleratore». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aprendo la Cop27, il vertice internazionale annuale chiamato a fornire risposte per fermare il cambiamento climatico. A ospitare l’edizione di quest’anno è l’Egitto, nella nota località di Sharm el-Sheikh.

