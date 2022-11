Elon Musk al G20 (al buio): «Lavoro 7 giorni su 7. Il futuro? Sarà con razzi superveloci e civiltà aliene» – Il video

Il proprietario di Twitter e di Tesla è apparso in collegamento a margine del forum in Indonesia

Elon Musk è comparso in collegamento al G20 al buio circondato di candele e con indosso una tradizionale camicia batik indonesiana. Tra razzi superveloci che permetteranno di andare da una parte all’altra del pianeta in 45 minuti, tunnel sotterranei per evitare il traffico e alieni, l’uomo più ricco del mondo ha fornito al summit in corso in Indonesia la sua personale visione del futuro. Nell’intervento a margine del forum che ha riunito le 20 economie più avanzate del mondo, il proprietario di Tesla e di Twitter, ha spiegato come l’idea dei razzi e dei tunnel saranno realizzate dalle sue società SpaceX e Boring, nella prospettiva di un’epoca che ha definito «emozionante». Tra le nuove tecnologie a cui SpaceX aspira ci sono anche le navette spaziali che «faranno dell’umanità una specie multiplanetaria». E sugli alieni Musk ha spiegato: «Forse troveremo nuove civiltà o ne scopriremo alcune che esistevano milioni di anni fa. Penso che sarebbe incredibilmente interessante, andare là fuori ed esplorare la galassia».

«Ho troppo lavoro»

Il magnate ha spiegato poi il perché si trovasse al buio: «Abbiamo avuto un’interruzione di corrente tre minuti prima di questa chiamata. Ecco perché sono completamente all’oscuro», ha detto, fornendo le ragioni anche del suo collegamento. «Il mio carico di lavoro è recentemente aumentato parecchio», ha scherzato riferendosi all’acquisizione di Twitter. Per poi svelare dettagli sui suoi ritmi quotidiani: «Lavoro dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. E lo faccio al limite delle mie capacità». Il riferimento alla sua attività è arrivato in risposta a una domanda su come l’imprenditore riesca ad affrontare i problemi di Tesla considerando le difficoltà nelle catene di approvvigionamento. «Ho troppo lavoro da fare, questo è certo», ha continuato Musk, attualmente amministratore delegato di Twitter, di Tesla, capo della società missilistica SpaceX, della startup di chip cerebrali Neuralink e della società di scavo tunnel per il trasporto cittadino, The Boring Company.

Video di copertina: Bloomberg/ Intervento di Elon Musk al G20 in Indonesia

