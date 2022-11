La stretta di mano Biden-Xi: «Gestiamo le differenze ed evitiamo il conflitto» – Il video

«Dobbiamo gestire le differenze ed evitare che la competizione sfoci nel conflitto». È con queste parole che il presidente americano Joe Biden si è rivolto al suo omologo cinese Xi Jinping, in apertura dell’attesissimo bilaterale che anticipa il G20 di Bali, in Indonesia. «Come leader delle due principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei nostri Paesi», ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. I due leader – al loro primo incontro da quando Biden è diventato presidente degli Stati Uniti – si sono salutati con una lunga stretta di mano. «È un piacere rivederti dall’ultima volta del 2017 – ha detto Xi -. Dobbiamo trovare il giusto corso delle relazioni attraverso scambi schietti». Il leader cinese è stato il primo a raggiungere l’hotel di Nusa Dua, a Bali, dove erano state sistemate le bandiere di Cina e Usa per l’incontro tra i due capi di Stato. Biden è arrivato poco dopo, stringendo la mano a Xi e posando per la foto di rito. Dopo i saluti a cronisti e fotografi, i due si sono avviati verso la sala dell’incontro vero e proprio, dove le due delegazioni discuteranno dei diversi punti all’ordine del giorno, a partire dalla guerra in Ucraina e dal futuro dell’isola di Taiwan. «L’attuale situazione delle relazioni Cina-Usa non è in linea con gli interessi fondamentali dei due Paesi e dei due popoli, né è in linea con le aspettative della comunità internazionale», ha detto Xi prima dell’incontro con Biden. Secondo il leader di Pechino, Cina e Stati Uniti «dovrebbero svolgere il ruolo di indicare la direzione e trovare la corretta rotta del loro sviluppo». Per questo, ha concluso Xi, «vorrei avere uno scambio di opinioni sincero e approfondito», con l’obiettivo di «riportare le relazioni Cina-Usa sulla strada di uno sviluppo sano e stabile, a beneficio sia dei Paesi che del mondo».

