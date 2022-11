Covid, tornano a crescere incidenza e indice di contagio. Una regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss

In crescita l’incidenza e l’indice di contagio Rt. Una regione a rischio alto, 12 a rischio moderato e otto a rischio basso. Questi i dati preliminari del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. L’incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 353 casi ogni 100 mila abitanti contro i 307 della settimana precedente. Nel periodo 26 ottobre-8 novembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,88, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente – quando è stato pari a 0,83 – ma al di sotto della soglia epidemica dell’unità. Cresce anche il numero dei malati in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5%. Quello delle aree mediche a livello nazionale sale all’11%. Con questi numeri, conclude il report, una regione è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza. 12 regioni sono a rischio moderato e 8 a rischio basso. Undici regioni riportano almeno una allerta di resilienza, due riportano molteplici allerte di resilienza.

