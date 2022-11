Livorno, adolescente colpito da infarto mentre rincorre l’autobus: è grave

Mentre correva per raggiungere l’autobus, un minorenne è caduto a terra colpito da un attacco cardiaco a Livorno, in via Garibaldi. Il giovane temeva di perdere la corsa, ma il suo cuore non è riuscito a reggere lo sforzo e si è accasciato a terra privo di conoscenza, soccorso dai passanti. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale cittadino: il 118 ha operato il primo intervento in strada per una caduta facciale e una sincope. Ma una volta arrivato sul posto il medico si è reso conto del problema al cuore. Una volontaria aveva già praticato l’intervento di rianimazione cardiopolmonare a causa dell’arresto cardiaco in corso. L’operatore sanitario ha poi utilizzato il defibrillatore trasferendo il giovane in pronto soccorso con codice rosso, dove è stato intubato e nuovamente defibrillato.

