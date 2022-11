Mondiali già finiti per il Qatar, i padroni di casa matematicamente fuori dagli ottavi

Ad appena cinque giorni dal fischio d’inizio della Coppa del Mondo, la squadra ospitante – il Qatar – è già fuori dal torneo. Dopo aver perso entrambe le prime due partite del girone, infatti, la nazionale di casa è ferma a 0 punti, con un solo gol segnato all’attivo. Dopo il pareggio per 1-1 dell’Olanda contro l’Ecuador nell’altro match odierno del girone, per il Qatar non c’è più alcuna chance residua di risalire la classifica del gruppo A e sperare in un secondo posto utile per la qualificazione agli ottavi di finale – neppure in caso di un’improbabile vittoria contro gli Orange nell’ultimo match, in programma martedì prossimo. Per i tifosi di casa, non resterà che scegliere una nuova squadra per la quale tifare nel prosieguo dei Mondiali – sino alla finale in programma domenica 18 dicembre.

Foto: EPA/Mohamed Messara – Due dei giocatori del Qatar abbandonano il campo dopo la sconfitta nella sfida di oggi contro il Senegal per 1-3 (25 novembre 2022).

