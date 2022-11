Twitter, Elon Musk annuncia la Rivoluzione delle Spunte: «Blu, oro e grigio dalla prossima settimana»

Spunte oro per le aziende, argento per i governi e blu per tutti gli altri profili

Dopo le polemiche delle ultime settimane sulla questione del pagamento della cosiddetta «spunta blu» per gli account verificati su Twitter, prima lanciata, poi sospesa e infine rimandata, sembra essere arrivata la conferma della sua attivazione a partire da venerdì prossimo. A dichiararlo è lo stesso proprietario del social network, Elon Musk, che con un tweet ha annunciato la notizia. «Twitter lancerà provvisoriamente la sua funzione di abbonamento relativa alla spunta blu a partire da venerdì prossimo». Ma c’è di più. La piattaforma social introdurrà anche le spunte oro e grigie per verificare rispettivamente le aziende e i governi. Quella blu, invece, sarà indirizzata esclusivamente a tutti gli individui. «Spunta oro per le aziende, grigio per i governi e spunta blu per gli individui (celebrità o meno). Doloroso, ma necessario», si legge nel tweet. E poi: «Gli individui possono avere un logo secondario minuscolo per mostrare la loro appartenenza a un’organizzazione se verificati come tali da tale organizzazione». L’azienda aveva messo in pausa il servizio di abbonamento alle spunte blu da 8 dollari a causa del moltiplicarsi di account falsi.

