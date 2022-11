Frana Casamicciola, c’è una seconda vittima: recuperato il corpo di una persona molto giovane ancora da identificare

Non si conosce ancora la sua identità, ma è stato trovato un secondo corpo tra il fango, le macerie e la devastazione provocata dalla frana di Casamicciola di sabato 26 novembre. Si tratta di una persona molto giovane, di cui al momento non si conoscono altre informazioni: il corpo è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, in una casa travolta dalla frana. Ci sono due famiglie con due bambini tra gli 11 dispersi per la frana che sabato mattina presto ha travolto Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Il ministro Piantedosi ha ringraziato i soccorritori che ha centinaia stanno combattendo contro il fango e contro il tempo per riuscire a salvare chi è rimasto intrappolato nelle macerie. Nel frattempo le condizioni meteorologiche sono migliorate, ma rimangono ancora più di 160 le persone sfollate e alcune zone sono ancora impraticabili.

Chi sono i dispersi

Sono due le famiglie rimaste intrappolate dal fango e finora disperse, tra le 11 persone che non si riescono a trovare. Si tratta di un nucleo di 5 persone con un bambino e un nucleo di tre con un neonato. Tra i dispersi c’è anche il compagno della prima vittima accertata, e una donna, originaria dell’est Europa, che ieri si credeva fosse la donna di cui si era ritrovato il corpo. C’è poi un’altra donna di 93 anni la cui casa è irraggiungibile, circondata da un muro di tre metri di fango: né i soccorritori né l’elicottero è ancora riuscito a intervenire.

Il sindaco di Forio d’Ischia: «Non c’entra l’abusivismo»

«L’abusivismo edilizio non c’entra nulla», ha detto a Rainews 24 il sindaco di Forio d’Ischia Francesco Del Deo, «nel 1910 non c’era l’abusivismo edilizio e la chiesa venne seppellita lo stesso dal fango. Non abbiamo cura del territorio, per questo succedono queste cose. Va fatta la manutenzione, all’inizio del Novecento ci pensava il genio civile, poi provvedeva la forestale, ora il territorio è completamente abbandonato».

La macchina dei soccorsi

Le ricerche non termineranno «finché non verranno chiarite tutte le situazioni», ha fatto sapere il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi. Anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha parlato della situazione delle operazioni di soccorso: «Si sta lavorando molto, si stanno aprendo le strade. Il bilancio è quello di ieri sera, la notte non ha portato passi in avanti nella ricerca dei dispersi». Nel frattempo sull’isola sono arrivati altri uomini e mezzi per aiutare la popolazione, mentre i sommozzatori hanno iniziato le ricerche anche nel tratto di mare davanti alla costa.

