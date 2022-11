Conte: «Il M5s in piazza il 2 dicembre a Napoli e in altre città per difendere il reddito di cittadinanza»

Il Movimento 5 Stelle ha in programma di scendere in piazza il 2 dicembre a Napoli per difendere il reddito di cittadinanza. Una risposta al governo Meloni, che ne prevede l’abolizione nel 2024. Ma anche al Partito Democratico, che ha convocato per il 17 dicembre una manifestazione contro la Legge di Bilancio. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha annunciato la manifestazione ieri durante Mezz’ora in più su Raitre. Il Fatto Quotidiano oggi specifica che per quella data si cerca una piazza o un teatro. «Cancellare il reddito di cittadinanza sarebbe una follia, provocherebbe un massacro sociale», ha detto ieri Conte. Mentre la manifestazione del Pd «è un evento di partito, lasciamo che lo facciano».

