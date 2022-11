L’aereo che si schianta contro le linee della rete elettrica nel Maryland – Il video

Le squadre di soccorso hanno lavorato fino a notte fonda per salvare le persone intrappolate

Un piccolo aereo si è schiantato contro le linee dell’elettricità ad alta tensione a Montgomery Village, nel Maryland, a 30 miglia da Washington. Lo schianto ha causato interruzioni di corrente a circa 90 mila persone. Le squadre di soccorso hanno lavorato fino a notte fonda per salvare le persone a bordo dell’aereo. L’aereo si è schiantato verso le 17,30 (ora locale) in condizioni di nebbia e pioggia, rimanendo sospeso a 30 metri da terra. Pepco, la società dei servizi pubblici dell’area di Washington, ha detto che le strade sono state chiuse e i semafori spenti. L’aereo Mooney M20J stava volando da Westchester, New York e doveva atterrare al Montgomery Airpark, vicino al luogo dell’incidente.

Video da: Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: