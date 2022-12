Trapani, precipitato un aereo dell’Aeronautica militare: si cerca il pilota

Un aereo militare dell’Aeronautica italiana, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi, è precipitato durante il suo viaggio di rientro alla base. A confermarlo sono state fonti dello scalo civile, che riferiscono di ricerche tuttora in corso per individuare il pilota. Si spera che possa essere riuscito a salvarsi lanciandosi dal velivolo. Mentre l’Eurofighter Typhoon era in fase di avvicinamento all’aeroporto, il contatto con la torre di controllo si è interrotto nella zona di Guarrata a Marsala. Secondo quanto riferito dalle fonti, l’aereo sarebbe precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala. Qui si stanno concentrando le ricerche del pilota.

Articolo in aggiornamento

