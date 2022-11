Rave, manifestazioni escluse dal decreto: resta a 6 anni la pena massima. Possibili le intercettazioni

È arrivato l’emendamento del governo Meloni al decreto Rave, che riscrive il testo e fa “decadere” gli emendamenti presentati in commissione Giustizia al Senato. Cambia il numero dell’articolo del Codice penale, che da 434 bis diventa il 633 bis. Il reato sarà limitato a «chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento – quando – dall’invasione deriva un concreto pericolo» per l’incolumità pubblica o per la salute, dovuto all’inosservanza sulle norme relative a droga, sicurezza e igiene. Specificando il tipo di occupazione, restano escluse dal reato le manifestazioni studentesche o le altre manifestazioni pubbliche. Per quanto riguarda la pena, la reclusione prevista per gli organizzatori o promotori delle occupazioni resta fissata a una forbice che va da 3 a 6 anni, più una multa da mille a 10 mila euro. Dunque, la modifica del governo non tiene conto delle richieste arrivate anche da Forza Italia, che avrebbero voluto lo stralcio della possibilità di effettuare intercettazioni. Infine, è «sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». Il nuovo testo riscrive anche la norma che già prevedeva la confisca obbligatoria, estendendo il provvedimento anche ai profitti dei rave party, per fungere da ulteriore deterrente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: