La prefettura di Bologna mette sotto vigilanza Elly Schlein

La prefettura di Bologna ha attivato una vigilanza precauzionale per Elly Schlein. Ieri un attentato ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all’ambasciata della Grecia. La tutela è una «vigilanza radiocollegata con passaggi frequenti e numerose soste», dove vive o lavora il soggetto interessato. Lunedì è previsto un comitato per approfondire la questione e valutare ulteriori provvedimenti. «Una misura precauzionale – ha detto all’agenzia di stampa Ansa il prefetto Attilio Visconti – fintanto che non capiremo le cose come stanno. Non sottovalutiamo niente e non prendiamo niente sottogamba».

