Maltempo in Sicilia: strade allagate e torrenti in piena nel Messinese – Il video

Un violento temporale si è abbattuto oggi, sabato 3 dicembre, in tutta la zona tirrenica del Messinese. In particolare a Barcellona Pozzo di Gotto si registrano strade allagate e ricoperte di fango, ma anche piccoli smottamenti e torrenti in piena. Vigili del fuoco e Protezione civile di Messina sono impegnati in una serie di interventi: numerose le operazioni di soccorso nei confronti di persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua o bloccate in casa. Il dipartimento regionale della protezione civile ha informato che si sono registrate «forti piogge anche a Novara di Sicilia (220 mm di pioggia in 3 ore), Tripi, Milazzo e nella Valle del Mela». Disagi anche nelle Eolie. Da questo pomeriggio a causa del forte vento di scirocco, le isole non sono più raggiungibili e la nave Filippo Lippi proveniente da quelle minori – nonostante ben tre tentativi – non è riuscita ad approdare a Lipari nel porto di Sottomonastero. Passeggeri e mezzi sono stati portati a Milazzo dove il sindaco ha diramato un avviso, consigliando ai cittadini di non uscire di casa.

