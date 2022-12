Il presidente Mattarella è positivo al Covid: «È asintomatico, solo un po’ di febbre». Rinviati gli impegni della prossima settimana

Pur non avendo sintomi, se non un po’ di febbre, il presidente Mattarella si è sottoposto a un tampone di controllo ed è risultato positivo al Covid, costringendo l’inquilino del Quirinale al riposo. «Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid-19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni», comunica in una nota l’ufficio del Presidente, «tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale». Lunedì 12 dicembre, a Roma, avrebbe dovuto presenziare l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e il giorno successivo, a Palazzo Borromeo, partecipare al convegno: «L’Europa e la guerra, dallo spirito di Helsinki alle prospettive di pace».

Foto di copertina: ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE/ PAOLO GIANDOTTI

