Verona, incidente durante il rally di auto d’epoca: muore la navigatrice, ferito il pilota

La tragedia è avvenuta durante la seconda prova del Rally del Veneto, quella riservata alle auto storiche. Il pilota Nicola Cassinadri ha perso il controllo della Peugeot 205 che stava guidando ed è uscito di strada a Badia Calavena, nel veronese. Nell’incidente, è morta sul colpo la navigatrice Barbara Incerti, 53 anni, residente in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto numero 38 in gara sarebbe uscita di strada all’altezza di Santissima trinità, ribaltandosi e precipitando dalla scarpata Il pilota è rimasto ferito ed è stato subito soccorso, prima di essere portato all’ospedale di Borgo Trento a Verona dagli uomini del 117. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il Rally è stato poi sospeso dagli organizzatori.

