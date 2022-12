Roma, fermato l’uomo che ha sparato durante una riunione di condominio uccidendo 3 donne. Altri 4 feriti (2 gravi)

Utilizzava l’arma da fuoco per praticare il tiro a segno a Rieti. La mattina dell’11 dicembre, per motivazioni ancora da chiarire, l’uomo di 57 anni ha estratto quell’arma e ha scaricato diversi colpi nei pressi di un bar in via Monte Giberto. Roma, quartiere Fidene. Il bilancio della lite condominiale degenerata in sparatoria è ancora in aggiornamento. Al momento, le persone uccise sarebbero tre, tutte donne. Almeno quattro i feriti, due dei quali sarebbero in gravi condizioni: le ambulanze hanno fatto la spola con gli ospedali Gemelli, Sant’Andrea e Umberto I. L’autore della strage, che risulta essere incensurato, è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni condomini e poi portato in caserma dai carabinieri. Sul luogo della sparatoria è arrivato il pm di turno, Giovanni Musarò.

