Milano, rider investito da una minicar. La denuncia: «Lo ha puntato e poi è fuggito» – Il video

Investito di proposito da una minicar mentre era in sella alla sua bici in corso Venezia a Milano, il rider 28enne di origine nigeriana ora ha intenzione di denunciare quanto successo lo scorso novembre. Nel video diffuso in esclusiva da LaPresse, si vede il momento dello schianto contro la bicicletta, con il giovane che cade a terra rovinosamente. Trasportato in ospedale, Influence è stato operato per una frattura biossea: «L’osso della sua gamba si è rotto in due punti ed è stato necessario applicare una placca», riferisce l’avvocato del giovane. Martedì 13 dicembre, accompagnato dal suo legale, il rider andrà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Secondo quanto il 28enne ha raccontato all’avvocato, poco prima dell’impatto il conducente della minicar avrebbe anche avvicinato il rider chiedendogli qualcosa. «Mi ha riferito che chi era alla guida ha farfugliato qualcosa che lui non ha capito», spiega il difensore, «poi l’auto si è allontanata. Influence era convinto che fosse finita là, invece è tornato da un’altra strada e lo ha colpito. Dal nostro punto di vista si configura il reato di tentato omicidio».

