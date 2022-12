Qatar 2022, l’invasione di campo dello youtuber russo milionario in Argentina-Olanda – Il video

Durante uno dei momenti più tesi tra Argentina e Olanda nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar è andata in scena l’ultima invasione di campo, quasi del tutto ignorata dalle telecamere delle Tv ma non dagli obiettivi degli smartphone dei tifosi sugli spalti che hanno diffuso le immagini sui social. L’autore dell’incursione sul rettangolo verde stavolta è stato lo youtuber russo Vitaly Zdorovetskiy, personaggio attivo negli Stati Uniti che ha trasformato il suo canale di contenuti per adulti in una fonte di ricchezza da alcuni milioni di dollari. Zdorovetskiy si è lanciato sul campo del Lusail Stadium ancora vestito e, quando è stato braccato dagli uomini della sicurezza, si è sfilato la maglietta mostrando il messaggio che si era scritto sul petto: «Vitaly The Goat», dove Goat sta per «Greatest of all time», cioè nel gergo sportivo il più forte nella sua disciplina. L’invasione è durata pochi secondi, nonostante la resistenza dello youtuber, visto che gli addetti alla sicurezza sono riusciti a circondarlo e immobilizzarlo dopo un paio di tentativi, per poi essere portato via di peso. In passato Zdorovetskiy si era già cimentato in imprese simili, come quando nel 2014 invase il campo in Brasile durante i Mondiali. Lo scorso anno al Super Bowl si lanciò sul terreno di gioco indossando un body rosa per la pubblicizzare il suo canale che vanta oltre 10 milioni di fan.

