Ucraina, Tajani a Parigi: «L’Italia è pronta a fare la sua parte. Non è solo una questione militare»

«L’Italia è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione ucraina. Non è soltanto una questione militare». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato giungendo alla Conferenza internazionale Standing with the Ukrainian People partecipando su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha annunciato di aver inviato «decine e decine di tonnellate di materiale elettrico, di trasformatori, di commutatori, per permettere all’Ucraina di avere una rete elettrica funzionante durante l’inverno e anche per favorire il riscaldamento della popolazione civile». Si è augurato che la guerra finisca al più presto con una soluzione, però, che sia giusta per l’indipendenza di Kiev. Sollecitato sulla possibilità di trattative all’orizzonte, Tajani ha insistito sulla necessità di «favorire ogni tipo di trattativa» auspicando che Turchia, Cina e Stati Uniti possano giocare un ruolo di mediazione. «I russi – ha puntualizzato il ministro – già potrebbero dare un segnale di disponibilità, se lo vogliono dare, sulla questione della centrale di Zaporizhzhia. Se intendono muoversi nella giusta direzione, potrebbe essere un passo in avanti verso una trattativa che permetta di far sperare i nostri cittadini e i cittadini di tutto il mondo».

«Cominciamo a pensare alla ricostruzione»

Come Italia, ha ribadito Tajani «abbiamo fatto tanto. La protezione civile, fin dall’inizio della guerra ha contribuito ad inviare materiali, tutto ciò che serve per alleviare le difficoltà della popolazione civile». Ha riferito di aver parlato in mattinata con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il quale gli ha l’impegno costante anche in sintonia con la Protezione civile europea. «Come sapete – ha detto -la nostra Protezione civile è all’avanguardia, stiamo facendo di tutto per aiutare la popolazione». Tajani ha inoltre sottolineato che bisogna «cominciare a pensare alla ricostruzione». Ci ha tenuto a sottolineare che il nostro Paese «ha imprese all’avanguardia, in tanti settori, dalle costruzioni, al settore elettrico, alle infrastrutture: siamo pronti a fare la nostra parte. A giocare un ruolo da protagonisti per aiutare un Paese che sta affrontando per la guerra».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: