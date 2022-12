Alice Neri, arrestato in Francia il ricercato per l’omicidio della 32enne ritrovata carbonizzata in auto

Indagato per l’omicidio di Alice Neri, Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine, è stato arrestato in Francia, al confine con la Svizzera. L’accusa è quella di aver assassinato la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre scorso. Esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e svolgendo numerosi interrogatori, i carabinieri di Modena sono riusciti a individuare il giovane e a localizzarlo all’estero dove era fuggito. Nelle prime fasi dell’indagine erano risultati indagati soltanto il marito della vittima e un collega di lavoro. Negli ultimi giorni invece gli inquirenti avevano concentrato i maggiori sospetti proprio sul tunisino. Il 29enne viveva a Modena da tempo e, secondo le ricostruzioni degli investigatori, conosceva Alice Neri da circa un anno. Colleghi in una ditta di verniciatura fino alla scorsa estate, non è ancora chiaro se tra i due fosse nata una relazione sentimentale. La sera in cui la giovane donna è scomparsa, il ragazzo sarebbe stato inquadrato dalle telecamere dello Smart Café. È in quel locale che, secondo la testimonianza dell’amico e collega indagato, la vittima avrebbe raccontato di avere, per quella sera, un appuntamento con «un’altra persona». Sempre secondo il collega indagato, il suo aperitivo con Alice Neri sarebbe trascorso con la presenza inquietante del 29enne tunisino, che si aggirava tra il parcheggio e la sala slot del locale. «Per me è difficile anche solo vivere la giornata», aveva detto il marito della vittima poche ore fa, prima della notizia dell’arresto del colpevole. «Devo andare avanti insieme a mia figlia e devo farlo anche per lei, ma sono ancora tante le cose che dobbiamo affrontare. Alla bimba ho solo detto che la mamma non c’è più, ma ci sono ancora altri step da compiere per dirle addio». E ancora: «In questo momento riesco solo a seguire gli sviluppi della vicenda e resto confuso da tutte le cose che emergono ogni giorno».

