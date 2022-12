Vespa-Buster Keaton con i Jalisse: la scena surreale da Fiorello – Il video

Il conduttore e giornalista non sembra felicissimo

In questo spezzone tratto da Viva Rai2 di Fiorello possiamo ammirare la faccia di Bruno Vespa mentre ascolta i Jalisse. Il gruppo è stato escluso per il 26esimo anno consecutivo dal Festival di Sanremo. Il conduttore di Rai1 ha un volto che non sembra esattamente entusiasta durante l’esecuzione. Tanto da ricordare gli attori dei film muti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: