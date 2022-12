Scoppia la guerra dei residenti contro Fiorello, lo show senza pace: «Musica alle 6.30: non si dorme più»

Non c’è pace per lo show mattutino di Fiorello che, dopo le proteste dei giornalisti del Tg1 che lo avevano costretto a trasferirsi su Rai2, ora deve vedersela anche con i residenti inviperiti del quartiere Prati di Roma. Contro Viva Rai2 sarebbe in corso una protesta di chi abita in via Asiago e dintorni, come riporta l’edizione romana di Repubblica, per gli schiamazzi che sin dalle prime ore del giorno ormai da due settimane fanno da sveglia indesiderata. A infuocare la polemica è stato un post sulla pagina Facebook «Partito Roma Nord», che ha raccolto le diverse segnalazioni dei residenti esasperati. «Dalle 6.30 non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello – recita il post – Gli abitanti sono inferociti e hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita. Dicci che ne pensi». E il fiume di commenti che ne segue è inevitabilmente in linea col post. «Non so quanto si potrà resistere ancora – dice a Repubblica il signor Giovanni che abita in zona – Va bene le risate ma abbiamo bisogno di dormire. Qualche giorno fa ho aperto la finestra e ho visto Raf mentre cantava sotto casa mia. Mi piace, ma guarda te se devo cominciare a non sopportarlo perché non mi fa dormire». Tra i commenti più inferociti c’è anche quello di Paolo che se la prende pure con lo studio di Fiorello, che non sarebbe in regola: «Oscura il cartello che impone la svolta a destra, ed è a a due metri dall’incrocio, una automobile sarebbe multata. In una città due strisce e attraversamenti pedonali terminano davanti a un dissuasore di parcheggio vale tutto». Non manca chi sostiene lo show e invita Fiorello a trasferirsi, stavolta fisicamente, in un’altra zona della città, come alcuni fan di Roma Sud, pronti ad accoglierlo.

