Sinisa Mihajlovic. Le curiosità sul mancino dalla “testa calda”, dalle due nazionali al goal annullato a Corradi – La galleria

L’ex calciatore di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è morto all’età di 53 anni il 16 dicembre 2022. Giovanissimo vincitore della Coppa dei Campioni con la squadra di Belgrado nel 1991, Sinisa Mihajlovic divenne uno dei giocatori più noti e più amati del calcio italiano, sia come giocatore che poi come allenatore. In questa galleria raccontiamo alcuni curiosi episodi della sua carriera.