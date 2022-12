TikTok svela un pezzo di algoritmo: così il social dirà perché mostra un video nella selezione personalizzata

Visualizzazioni, like, commenti, condivisioni e ricerche sono tutti elementi che la piattaforma usa per scegliere i video della For you page degli utenti. A breve sarà possibile conoscerli per ciascun video

Una parte dell’algoritmo svelata agli utenti. TikTok ha reso noto che con un nuovo aggiornamento renderà possibile per gli utenti scoprire perché un determinato video si trova nella loro “For you page”, unica per ciascun utente, dove il social raccoglie tutti i video consigliati per quella persona. Tra le ragioni che TikTok indicherà agli utenti ci sono la loro attività sul sito, e quella degli altri utenti della stessa area. Significa che le visualizzazioni, i like, i commenti, le condivisioni e le ricerche di un utente sono elementi che il social utilizza, e adesso espliciterà, per proporre contenuti. In aggiunta, tra le ragioni appariranno anche gli account seguiti e quelli suggeriti, oltre alla potenziale viralità di un contenuto nell’area di visualizzazione e alla data di pubblicazione. La compagnia afferma che la nuova funzione «è uno dei molti modi in cui stiamo lavorando essere trasparenti nei confronti di usa la piattaforma»

Come usare la nuova funzione?

Per accedere alle informazioni, è necessario cliccare sul tasto di condivisione. Nella terza fascia di tasti, vicino all’opzione per il download, apparirà un’icona con un punto interrogativo. Toccandola si accederà a un pannello con la lista delle ragioni per cui TikTok ha mostrato quel video.

TIKTOK / Esempio del pannello di visualizzazione della nuova funzione

L’algoritmo di TikTok

TikTok è noto per aver creato un algoritmo che tramite l’uso dell’applicazione profila gli utenti in maniera talmente precisa da proporre loro quasi solo contenuti che apprezzano, creando delle bolle di utenti con caratteristiche simili tra di loro, che spesso sono impenetrabili a chi invece non le possiede. Scorrendo i video sulla piattaforma non è raro imbattersi in utenti che affermano come TikTok li conosca meglio di quanto loro stessi si conoscano. «Ci ho messo 18 anni a capire che ero lesbica, TikTok ci ha messo due settimane» è una frase che può capitare di leggere molte volte navigando sulla piattaforma.

