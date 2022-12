Modena, due uomini trovati morti in una villetta: l’ipotesi di omicidio-suicidio

Sono stati trovati morti due uomini nella tarda mattina di oggi 22 dicembre in una villetta a Serramazzoni, sull’Appennino modenese. Una delle vittime è il proprietario dell’abitazione in via Belvedere, un commerciante di 70 anni molto noto nella zona. L’altra vittima è un uomo più giovane di qualche anno. Ad allertare i carabinieri sarebbe stato il collega di una della vittime. Secondo le prime ipotesi, gli inquirenti sospettano che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: