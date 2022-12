La Russia: «Gli Stati Uniti combattono una guerra per procura fino all’ultimo ucraino»

Secondo la Russia i rifornimenti di missili Patriot da parte degli Usa non cambieranno le sorti del conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo ha affermato in un briefing telefonico con i giornalisti riportato dall’agenzia di stampa Reuters. Secondo Peskov durante la visita di Zelensky non ci sono stati segnali di disponibilità a colloqui di pace. Questa, sostiene il portavoce di Putin è la prova che gli Stati Uniti stanno combattendo una guerra per procura con la Russia «fino all’ultimo ucraino».

