Roma, il presepe dei migranti in piazza San Pietro: l’opera di Harry Greb per i richiedenti asilo

L’artista Harry Greb ha installato una sua opera in piazza San Pietro a Roma. I protagonisti della natività indossano giubbotti salvagente e l’opera ha come titolo Holy Night. Welcome to Europe. Nell’opera la notte di Natale diventa il simbolo della realtà dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. «Cercano speranza, solidarietà, fratellanza e diritti, spesso trovano solo ostacoli a causa di una politica discriminatoria», commenta Greb. «Vengono trattati non come esseri umani ma, come un problema da evitare. Come qualcosa che non ci riguarda. Vorrei che si riflettesse su questo. È talmente evidente che riguarda ognuno di noi. Come si può scambiare una risorsa, un opportunità per un problema? È davvero svilente per l’Europa, culla della civiltà».

