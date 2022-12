Parigi, proseguono scontri e proteste nella capitale francese dopo l’attentato nel quartiere curdo – Il Video

L’aggressione avvenuta ieri, 23 dicembre, nel quartiere curdo di Parigi, sarebbe stata compiuta da un anziano di destra animato da sentimenti razzisti. Sin dalla notizia dell’attacco che ha causato la morte di tre persone, all’ingresso del centro culturale curdo Ahmet-Kaya di Parigi, in rue d’Enghien nel decimo arrondissement, scontri e proteste hanno cominciato ad agitare il quartiere. Oggi, 24 dicembre, in Place de la République diverse centinaia di manifestanti hanno sventolato centinaia di bandiere della nazione curda e del Pkk. Un minuto di silenzio è stato osservato in onore delle vittime e di «tutti i curdi morti per la libertà», mentre tra la folla si stagliavano i ritratti di tre militanti curdi assassinati a Parigi nel gennaio 2013.

La rabbia della comunità

Il sospettato, un 69enne ex macchinista dell’Sncf – la società ferroviaria francese –, ora in pensione, durante il suo arresto ha dichiarato di aver agito perché è «razzista». Quando si è recato sul posto avrebbe avuto accanto a sé una valigetta contenente «due o tre caricatori carichi, una scatola di cartucce calibro 45 con almeno 25 cartucce all’interno». L’arma utilizzata è una «1911 Colt 45» dell’esercito americano «dall’aspetto logoro». «Non abbiamo dubbi che siano degli omicidi politici. Il fatto che le nostre associazioni siano prese di mira rivela un carattere terroristico e politico», ha dichiarato Agit Polat, portavoce del Consiglio democratico curdo in Francia (Cdkf).

Ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sottolineato su Twitter come i curdi di Francia siano stati «l’obiettivo di un odioso attacco nel cuore di Parigi». Ma la comunità non risparmia i rimproveri alle autorità francesi per la mancanza di un piano per la sicurezza del circolo culturale preso di mira ieri.

La rabbia esplode anche nei confronti della polizia che sorveglia le manifestazioni. Oggi almeno quattro auto sarebbero state ribaltate, di cui almeno una incendiata. Dei bidoni della spazzatura sono stati dati alle fiamme in Boulevard du Temple, vicino a Place de la République. Le forze di sicurezza hanno risposto con lacrimogeni al lancio di oggetti da parte dei manifestanti.

Intanto la protesta cresce e si estende anche a Marsiglia, dove centinaia di persone hanno risposto all’appello dell’associazione per la difesa dei diritti dei curdi Solidarietà e Libertà, radunandosi nel centro della città.

