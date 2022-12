Parigi, sparatoria al centro culturale curdo: «Almeno due morti e quattro feriti». Fermato il presunto killer

Il reponsabile sarebbe un ex macchinista dell’Sncf in pensione. La polizia invita residenti a turisti ad evitare la zona del decimo arrondissement

Un uomo ha aperto il fuoco nella tarda mattinata di oggi a Parigi, presso il centro culturale curdo Ahmet-Kaya di rue d’Enghien. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero almeno due morti e quattro feriti: due di questi sarebbero in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo di circa 70 anni, fermato dalla polizia. Il comando delle forze dell’ordine di Parigi ha pubblicato un messaggio su Twitter invitando cittadini e turisti a tenersi lontani dalla zona della sparatoria, nel decimo arrondissement della capitale francese, per «lasciare intervenire i servizi di soccorso». Secondo Le Parisien, l’uomo fermato per la sparatoria avrebbe 69 anni e sarebbe un ex macchinista dell’Sncf – la società ferroviaria francese – ora in pensione. Gli agenti che l’hanno arrestato avrebbero sequestrato l’arma utilizzata per esplodere i colpi. La procura di Parigi ha confermato che è stata aperta un’inchiesta con i capi d’accusa di assassini, omicidi volontari e violenze aggravate. «Il pericolo è scampato, le motivazioni del gesto restano al momento sconosciute», ha fatto sapere una fonte di polizia.

La ricostruzione

Un commerciante di un negozio vicino alla sede del centro curdo ha detto all’Afp di aver sentito sette o otto colpi di fuoco in strada: «è stato il panico totale, ci siamo rinchiusi dentro». Diversi passanti avrebbero assistito alla scena, indicando subito dopo agli agenti intervenuti il responsabile, rifugiatosi in un salone di bellezza. «Ho visto i poliziotti entrare nel salone dove c’erano due persone a terra, ferite alle gambe, nel sangue», ha detto un testimone, Emmanuel Boujenan, all’agenzia di stampa francese. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha ringraziato le forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento, espresso cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti e alle loro famiglie.

