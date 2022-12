Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli e tenta la fuga: la donna è grave

È stato fermato dalla polizia l’uomo che questa mattina 24 dicembre a Bologna ha accoltellato sua moglie, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’aggressione sarebbe avvenuta in casa davanti ai figli della coppia. L’uomo ha poi tentato di scappare, finché è stato bloccato dagli agenti assieme ai carabinieri.

