Paura a Genova, una frana travolge due palazzine: evacuate 40 famiglie – Le foto

Una frana di fango e sassi ha travolto due palazzine del quartiere popolare Borgoratti a Genova oggi 24 dicembre. Grossi massi misti a terra sono scivolati addosso agli edifici poggiandosi sui terrazzi di uno dei condomini, che ne è rimasto danneggiato. Uno dei muri di un appartamento, infatti, è stato sfondato dalle rocce. Al momento non si registrano morti o feriti a causa degli smottamenti, che non sono i primi di questi giorni di pioggia che hanno inzuppato il terreno, riporta Genova Today. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo e hanno provveduto a evacuare un’intera palazzina di 37 appartamenti assieme a tre unità del condominio adiacente. Ad essere coinvolti sono i civici 46 e 46a di via Posalunga, che sono stati raggiunti dalla frana intorno alle 7.30 di questa mattina. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono accorsi anche i Carabinieri, la Polizia Locale e la Croce Rossa. Al lavoro ci sono anche i geologi, che esaminano le immagini raccolte dai droni dei pompieri del nucleo Sapr (Sistemi aerei pilotaggio remoto) intenti ad creare una mappatura completa del fronte delle palazzine colpito dalla frana.

TWITTER / Vigili del Fuoco | Scatti della frana del 24 dicembre in via Posalunga, a Genova

TWITTER / Vigili del Fuoco | Scatti della frana del 24 dicembre in via Posalunga, a Genova

Si valuta la necessità di ulteriori evacuazioni

La regione Liguria ha rilasciato un comunicato per rendere noto che la situazione viene monitorata dalla sala operativa unificata permanente, nel quale è presente personale dei vigili del fuoco assieme ad altri esperti per le emergenze idrogeologiche. Inoltre, si apprende dal testo che il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sono in contatto con il sindaco di Genova Marco Bucci per valutare la necessita di ulteriori evacuazioni.

Immagini nell’articolo: TWITTER / Vigili del Fuoco | Scatti della frana del 24 dicembre in via Posalunga, a Genova

Continua a leggere su Open

Leggi anche: