Caos in Aula, termine sui subemendamenti comunicato via fax. Protesta l’opposizione: «Ma dove si è mai visto?» – Il video

Caos in Aula tra i banchi dell’opposizione durante il via libera notturno della Manovra targata Giorgia Meloni. Alla domanda posta da Luigi Marattin, di Azione-Italia Viva, relativa al modo attraverso cui è stato comunicato il termine ultimo per presentare i subemendamenti, è intervenuto il vicepresidente della Camera Giorgiò Mulé che ha confermato di aver trasmesso la notizia «questo pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30» e «via fax». Risposta, quella di Mulé, che ha creato turbamenti tra i banchi dell’opposizione. «Via fax? – ribadisce Marattin – Ancora il Fax usate? No, ma questa è bellissima». A rincarare la dose è intervenuto poi Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, che ha sottolineato come «una cosa così, non si era mai vista». E poi ancora: «Volevate togliere il Pos, volete togliere lo Spid e mandate le cose via Fax, ma dove si è mai visto? Non si è mai vista una cosa del genere», ha concluso.

