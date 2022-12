Trapani, uomo uccide la moglie a coltellate: la vittima aveva 29 anni

L’ha ammazzata in casa, dove vivevano insieme, a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo e aveva 29 anni e l’autore del delitto è stato immediatamente individuato: è il marito, Ernesto Favara. I carabinieri del comando provinciale di Trapani l’hanno bloccato subito dopo i fatti e l’hanno portato in caserma per essere interrogato. Quando sono arrivati, Favaraaveva ancora l’arma del delitto in mano. Non è stato ancora chiarito il movente dell’omicidio.

