Roma, la passeggiata di Natale di due cinghiali dal Lungotevere a Monteverde – Foto e video

I social network hanno raccontato ieri la passeggiata di due cinghiali a Roma durante il Natale. Favoriti dal silenzio delle festività e scortati a un certo punto dalla polizia municipale, la coppia di ungulati è stata avvistata per la prima volta su Lungotevere Gianicolense. A filmare la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino.

Qualche tempo dopo un altro avvistamento ha popolato i gruppi romani: quello segnalato dagli abitanti di Piazzale Dunant. I due cinghiali hanno passeggiato per la piazza, hanno attraversato sulle strisce e infine sono andati in via Folco Portinari, dove sono stati scortati da una pattuglia della polizia municipale.

