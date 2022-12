No! Non ci sono rune delle SS nella bandiera ucraina consegnata da Zelensky a Nancy Pelosi e Kamala Harris

L’immagine risulta manipolata per far apparire quelli che sembrerebbero dei simboli nazisti

Secondo diversi utenti, nella bandiera consegnata da Volodymyr Zelensky alla vicepresidente Usa Kamala Harris e alla presidente della Camera Nancy Pelosi ci sarebbero delle «rune delle SS». Per dimostrarlo, gli utenti stanno condividendo una foto dove sembra leggere qualcosa del genere, ma non risulta affatto.

Per chi ha fretta

Si sostiene che la bandiera dei soldati ucraini a Bakhmut, la stessa consegnata al Congresso americano, contenga due «rune delle SS».

Dalle foto al Congresso non risultano affatto due «rune delle SS» nella bandiera.

Dalle foto al Congresso si legge un numero 4 e quello che sembra essere un numero 6.

L’immagine usata per diffondere la narrazione risulta modificata, doppiando il numero 4 formando quelle che sembrerebbero due «rune delle SS».

Analisi

Ecco uno dei tweet riportante la narrazione falsa:

USA: si è scoperto che Zelensky ha consegnato una bandiera con le rune delle SS al vicepresidente Harris e al portavoce Pelosi.

L’immagine con la foto e le indicazioni sulle presunte rune naziste è stata condivisa anche tramite Facebook:

In altri casi viene accompagnata con una nuova versione del fotomontaggio che vede Joe Biden mentre palpeggia Zelensky (ne parliamo qui). Nel post della pagina Facebook “IL Guardiano” leggiamo: «L’ebreo Zelensky regala la bandiera dell’Ucraina con due rune a zig alla donna ebrea Pellosi ad Hanukkah. Repin. 2022 Olio su tela, Casa Bianca».

Immagine manipolata

Troviamo una foto estremamente simile su Getty Images, mentre quella diffusa online per diffondere la narrazione sulle fantomatiche rune naziste è invertita. Riportiamo di seguito un dettaglio della scritta.

La scritta è evidentemente al contrario, per questo motivo è stata “girata” l’immagine. Ciò che si legge non sono delle «rune delle SS», piuttosto notiamo un numero 4 e un numero 6.

Si nota, inoltre, che una scritta sottostante va a toccare quello che sembra essere un numero 6. Di fatto, in nessun caso ci troviamo di fronte a due «rune delle SS». Non solo, scopriamo che nell’immagine diffusa per diffondere la narrazione c’è un carattere di troppo aggiunto evidentemente in un secondo momento:

Da dove proviene la bandiera

La bandiera consegnata a Nancy Pelosi e Kamala Harris è stata firmata e consegnata a Zelensky dai militari ucraini a Bakhmut. Ecco un fotogramma del video che testimonia la presenza del presidente ucraino mentre sta per ricevere la bandiera:

L’incontro viene riportato dal portale ucraino Ukrinform.net il 20 dicembre 2022, due giorni prima dell’intervento di Zelensky al Congresso americano.

Conclusioni

Non risulta affatto la presenza di «rune delle SS» nella bandiera ucraina consegnata da Zelensky al Congresso americano. L’immagine diffusa online per sostenere la narrazione risulta manipolata.

