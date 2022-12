Cattolica Eraclea, ucciso a coltellate in strada nell’agrigentino: fermato un sospettato

Un uomo di 51 anni è stato accoltellato per strada a Cattolica Eraclea, nell’agrigentino, 30 chilometri a nord-ovest del capoluogo siciliano. A colpire a morte Carmelo Contarini, di professione muratore, sarebbe stato un altro uomo, al culmine di una lite per futili motivi ed esacerbata dall’alcol, sfociata poi nell’aggressione. A pochi passi dal luogo dell’omicidio, i carabinieri hanno poi individuato e fermato in quasi flagranza di reato il presunto responsabile dell’omicidio, un pensionato 66enne del luogo, che si stava consegnando ai militari e si trova ora in caserma. Secondo il racconto dei testimoni, i due uomini si conoscevano da molto tempo, avendo anche i terreni di campagna confinanti.

