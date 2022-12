Influenza, oltre 6 milioni di casi in Italia. Pregliasco: «Stiamo scavallando il picco»

Con oltre 6.1 milioni di casi e ancora quasi metà della stagione da affrontare, l’influenza di quest’anno potrebbe contagiare fino a 10 milioni di italiani. Ma la buona notizia è che potremmo aver appena superato il picco. Nel suo bollettino settimanale, il Rapporto InfluNet segnala che i casi stimati sono circa 772mila, con l’incidenza in calo in tutte le fasce di età e maggiormente in quelle pediatriche. «I dati confermano che stiamo scavallando il picco, ma ci sono ancora diverse regioni con una ampia diffusione», ha detto ad Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, «è stata una stagione anticipata ma davvero di intensità notevole – 13 casi ogni mille assistiti questa settimana. Vedremo se il calo continuerà o si avrà ancora una coda, come accaduto in altri anni». In Valle d’Aosta, Marche e Abruzzo l’incidenza è ancora al di sopra della soglia di massima intensità e i più colpiti sono ancora i bambini, con 38,7 casi ogni mille assistiti – in calo dal 45,8 della settimana precedente.

