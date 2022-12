Udine, incendio in una comunità per ragazzi: morto un 17enne, grave un 16enne

Un ragazzo di 17 anni è morto nell’incendio scoppiato la notte scorsa in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine. Ferite altre due persone, un ragazzo di 16 anni, trasportato con l’eliambulanza al centro grandi ustionati di Verona e un educatore, ferito in modo non grave e ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ustioni in varie parti del corpo. Il rogo è divampato alle 2.30 per cause ancora in fase di accertamento.

La vittima

La vittima è un giovane albanese da circa un anno ospite della struttura, come ha spiegato il responsabile della comunità all’Ansa, Michele Lisco: «Era proprio un bravissimo ragazzo – ha detto – siamo tutti affranti. Ora si sta cercando di capire quali siano state le cause dell’incendio». Mentre l’incendio è stato domato dopo alcune ore dai vigili del fuoco, i carabinieri di Udine stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti.

