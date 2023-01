Del Piero e quelle foto coi pinguini a Dubai, scoppia la polemica: «Alex potevi evitare…»

È polemica per le foto social condivise da Sonia Amoruso, la moglie di Alessandro Del Piero. Ieri, 31 dicembre, la famiglia dell’ex calciatore ha diffuso una serie di foto in cui sono accanto a dei pinguini a Dubai. Ed è arrivata la valanga di critiche. «Se sono finti ok, ma se sono veri non vanno assolutamente toccati», scrive un’utente. «Forse è una delle pochissime volte in vita mia in cui non mi sono venute in mente parole di ammirazione per Alessandro Del Piero. I pinguini e il gelo in Qatar, alla faccia della sostenibilità energetica. Non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità», scrive un altro. Ma c’è anche chi si complimenta e sottolinea: «Siete una bellissima famiglia». Nelle foto in questione c’è ogni figlio, Tobias, Sasha e Dorotea che abbracciano un pinguino. Così come Amoruso e Del Piero. «Spero che siano finti… Altrimenti Alex questa te la dovevi evitare proprio.. Ti assicuro che i pinguini a Dubai non sono caratteristici e che soprattutto gli animali selvatici non devono essere toccati», evidenzia un utente. E ancora: «Starebbero meglio al Polo Nord, povere bestie. Ridicolizzate da voi umani».

