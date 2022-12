Juventus, arriva il nuovo Cda (senza del Piero): chi sono i cinque scelti per rappresentare il club dopo l’inchiesta plusvalenze

Dopo le dimissioni di massa dello scorso 28 novembre, ora la Juve si prepara a un nuovo cda. L’azionista di maggioranza Exor ha depositato la lista di candidati per il nuovo consiglio d’amministrazione del club bianconero. E no, Alessandro Del Piero non c’è. Al contrario di quanto prevedevano le quotazioni degli ultimi giorni, nella lista del nuovo cda juventino non compare il nome dell’ex campione juventino né di nessun altro grande nome preso dal campo come era successo per Pavel Nedved. Tagliato al 50% il numero dei componenti, passati da dieci a cinque, il nuovo consiglio d’amministrazione sarà composto da Maurizio Scanavino come amministratore delegato, Gianluca Ferrero in qualità di presidente, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello.

Il consiglio di amministrazione dei bianconeri

I nuovi entreranno in carica il prossimo 18 gennaio. Nel frattempo nella giornata di domani 27 dicembre invece verrà approvato il nuovo bilancio del club bianconero. «Sono figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico», ha detto John Elkann commentando le scelte. I cinque candidati avranno subito da lavorare per affrontare i problemi con la giustizia del club bianconero e nella delicata opera di riavvicinamento con la Uefa dopo la questione della Superlega. Dal 1° gennaio poi l’impegno sarà quello del calciomercato che molto dipenderà dalle possibilità di manovra del club in entrata e in uscita.

L’identikit dei nuovi cinque

Il nuovo cda arriva in un passaggio molto delicato della storia della Juventus, ora nel pieno dell’inchiesta sulle plusvalenze e sulle manovre stipendi portate avanti dalla Procura federale e da quella di Torino. Chi sono i prescelti per affrontare una situazione così delicata e quali competenze saranno chiamati a mettere in campo?

Gianluca Ferrero , 59 anni, scelto per la presidenza, è un commercialista, revisore e consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino. In casa Agnelli è di casa: da molti anni assiste diverse società e organizzazioni legate alla famiglia. Sua è anche la vicepresidenza della banca del Piemonte e un posto nel cda di Italia Independent Group. Ricopre incarichi in molte società tra cui Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, Nuo e Lifenet.

Maurizio Scanavino, 49 anni, è da poco il direttore generale della Juventus. Dal 18 gennaio sarò anche amministratore delegato. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha partecipato al rilancio del Gruppo Fiat guidato da Sergio Marchionne. Attualmente ricopre lo stesso incarico anche per Gedy, la media company editrice di oltre 10 testate tra cui La Repubblica e La Stampa, e ancora di RFadio Deejay e della la piattaforma audio digitale OnePodcast.

Fioranna Vittoria Negri, 64 anni, è una commercialista, revisore iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, con più di 35 anni di esperienza in società di vari settori. Esperta in bilanci e in controllo rischi, sarà chiamata a difendere il club bianconero insieme agli quattro colleghi. Attualmente svolge incarichi in società come Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l'Italia.

Diego Pistone, 53 anni, è laureato in Economi e per 48 anni si è dedicato all'area finanza e controllo di molte società sia nazionale che internazionali. Si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Dal 2022 è diventato consigliere e cfo di Finde, la società holding del Gruppo Denegri, e membro del cda di Diasorin.

53 anni è laureato in Economi e per 48 anni si è dedicato all’area finanza e controllo di molte società sia nazionale che internazionali. Si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Dal 2022 è diventato consigliere e cfo di Finde, la società holding del Gruppo Denegri, e membro del cda di Diasorin. Laura Cappiello è un’esperta di diritto e degli organismi di vigilanza. Laureata in giurisprudenza e iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo società come il Fondo Atlante, Microsoft Corporation, Enel, Enel Green Power e Leonardo.

